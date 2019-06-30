Zerrin Özer ilk kez açıklama yaptı

Murat Akıncı ile evliliğinden hemen sonra boşanma kararı alan ve zor günler geçiren Zerrin Özer, ilk kez konuştu. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özer, geçirdiği zor günler için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özer, "Ben içimden geldiği gibi yaşadım her şeyimi herkesle paylaştım. Özür diledim, yeri geldi sinirlendim ama artık müsade ederseniz, 37 senedir sevenlerim ve sevdiklerim beni tanıdılar. Zerrin bizim kızımız, bizim mahallenin kızı delidir. Dürüsttür, doğrudur hani yalan bilmez. Çünkü ben halktan geldim. İlk bu mesleğe başladığım yıllarda bir röportaj yapmışlardı benimle, en nefret ettiğim ben bu şarkıları halka inmek için yapıyorum. Sen kimsin halka iniyorsun. Halka inilmez, çıkılır. Çıkacağınız sürede hayatınız boyunca bitmez. O yüzden benim kıymetli halkım her şeyin gerçeğini bildiği için artık herkes çok bilinçli" ifadelerini kullandı.