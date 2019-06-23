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YSK Başkanı Sadi Güven: Sonuçları en kısa sürede açıklayacağız

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, yenilenen İstanbul Seçim Sonuçlarının ardından ilk açıklamasını yaptı. Güven yaptığı açıklamada sonuçların en kısa sürede açıklanacağını kaydetti.

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