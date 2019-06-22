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Yaralı köpek eczacıdan yardım istedi

Patisi yaralanan sokak köpeği, gittiği eczanede yardım istedi. Köpeğin o anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı köpeği tedavi eden Eczacı Banu Cengiz, "Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi" dedi. Cengiz, "Sahiplenmek isteyenler oldu ancak kendisi sokak köpeği olduğu için özgürlüğü tercih edip gitti" ifadelerini kullandı.

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