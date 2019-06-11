Trafikte yüksek sesten ceza kesilen sürücü drift yaparak tepki gösterdi
Kahramanmaraş’ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı tekrarlayan yeni trafik cezası yüzünden trafiği birbirine kattı.
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Kahramanmaraş’ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı tekrarlayan yeni trafik cezası yüzünden trafiği birbirine kattı.