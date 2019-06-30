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Tek hayali Şoray Uzun ile bir araya gelebilmek olan engelli kızın hayali gerçek oldu

Adıyaman’da, Serebral Palsi hastası 4. sınıf öğrencisi Reyyan Buğday’ın ünlü oyuncu Şoray Uzun ile buluşma hayali İhlas Haber Ajansının (İHA) yapmış olduğu haber ile gerçekleşti. 18 Ocak 2018’de, 2018-2019 Eğitim Öğretin Yılı 1'inci dönemini tamamlayarak karnesini evinde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’ün elinden alan Serebral Palsi hastası 4. sınıf öğrencisi Reyyan Buğday, kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanlarına en büyük hayalinin ünlü oyuncu Şoray Uzun ile bir araya gelmek olduğunu söylemişti. Şoray Uzun’un ismini duyduğu esnada bile büyük bir heyecan ve sevinç yaşayan Reyyan Buğday’ın isteği haber üzerine geçen Ünlü Oyuncu Şoray Uzun gerçekleştirdi. Aile irtibata geçen Uzun, görüşme talebini iletti. Engelli Reyyan’ı evinde ziyaret eden Oyuncu Uzun, Reyyan ile zaman geçirdi. Şoray Uzun'u yakından görerek, sohbet etme fırsatı bulan Reyyan Buğday büyük sevinç yaşadı. Zaman zaman Şoray Uzun ile birlikte şarkılarda söyleyen Reyyan Buğday'ın ailesi, ünlü oyuncuya ve seslerini dile getiren gazetecilere teşekkür etti. Aile Şoray Uzun’a, Nemrut Dağı figürü ile Adıyaman’ı tanıtan dergiler hediye edildi. Oyuncu Şoray Uzun Adıyaman'a ve aileyi tekrar bir ziyarette bulunacağını belirterek, evden ayrıldı.

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