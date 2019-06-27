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Paraşütçü asker çatıya böyle çakıldı!

Eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin İspanya’da yaptıkları gösteri sırasında, ekiptekilerden biri paraşütün kontrolünü kaybetti. Bir binanın çatısına çarpan asker, daha merdivenlerin önüne düştü. Olay, Madrid’in Paracuellos de Jarama bölgesinde meydana geldi. 'Kara Bereliler' adı verilen İspanyol Silahlı Kuvvetleri'nin eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin yaptığı paraşütlü gösteride, ekipteki biri kişi iniş yaptığı sırada kontrolü kaybederek, binanın çatısına çarptı, ardından da zemine düştü. Düşme anı amatör kameralarca saniye saniye kaydedilirken, gösteriyi izleyenlerden bazıları askerin düştüğünü görünce çığlık attı. Hastaneye kaldırılan yaralanın kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu belirtildi.

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