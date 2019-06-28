Özgürlük değil ırkçılık!
Metroda başörtülü bir kadına Karafatma diyerek nefret kusan kadın yolcu, Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Kadının saldırıyı özgürlük’ ve demokrasi’ kılıfı altında savunması, her kesimden vatandaşın tepkisini çekti.
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Metroda başörtülü bir kadına Karafatma diyerek nefret kusan kadın yolcu, Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Kadının saldırıyı özgürlük’ ve demokrasi’ kılıfı altında savunması, her kesimden vatandaşın tepkisini çekti.