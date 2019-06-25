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Ömer Çelik'ten Çipras'a uyarı: Altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeç

AK Parti MYK Toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik: "Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır." dedi.

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