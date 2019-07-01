Niran Ünsal'dan Devlet Bahçeli hakkında olay sözler

Bu yıl 17'ncisi yapılan 'Uluslararası Finduk Festivali'nin son gününde ünlü şarkıcı ve besteci Niran Ünsal, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahne aldı. Sahnede söylediği şarkılarla dinleyenleri coşturan Niran Ünsal, "Benim söylediğim birçok parça benden sonra popüler oldu. Herkes söylüyor" dedi. Niran Ünsal ayrıca, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ın elinden aldığı plaketin ardından yaptığı konuşmada, "Ben Devlet Bahçeli’yi severim, ayrıca sıkı takipçisiyim. Devletin başında bir Devlet Baba olmazsa olmaz" dedi. Niran Ünsal ayrıca sahnede omzuna taktığı davulla şarkılarını söyleyerek usta perküsyon ustalarına taş çıkarttı, eline aldığı kaşıklarla sahnede göbek attı.