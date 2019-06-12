Mardin'de dehşete düşüren görüntü
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokak köpekleri 5 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Talihsiz çocuk çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokak köpekleri 5 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Talihsiz çocuk çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.