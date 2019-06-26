Güney Korede ilkokulda büyük yangın
Güney Korede ilkokulda yangın çıktı. Yanan okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 127 kişi tahliye edildi. Yangın sırasında 4üncü katta olan 2 öğretmen ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Güney Korede ilkokulda yangın çıktı. Yanan okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 127 kişi tahliye edildi. Yangın sırasında 4üncü katta olan 2 öğretmen ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.