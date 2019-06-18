"Dımbıllan dayı" gökyüzünde konser verdi

Isparta Senirkent’te çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu tek elini kaybetmesine rağmen ilgi duyduğu darbuka ile ağzından müzikal sesler çıkarma yeteneğini geliştiren ve sosyal medyada "Dımbıllan dayı" olarak ün salan 62 yaşındaki Veli Çeliköz, Muğla’nın Fethiye ilçesinde 1969 rakımlı Babadağ’dan havalanarak yaptığı yamaç paraşütü ile yeteneklerini bu kez gökyüzünde sergiledi. Havada kayıtta olan kamera ile sevdiklerine selam göndermeyi de ihmal etmeyen Çeliköz, metrelerce yüksekte tek kişilik orkestrasıyla Mihriban ve Ormancı türkülerini yorumladı. Çeliköz ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler dileyerek, Allah’tan Türkiye’ye zeval vermemesi temennisinde bulundu.