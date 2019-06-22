Binali Yıldırım: Uğur Dündar su kaynattı

Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleşen, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği ortak yayınla ilgili olarak "Ben bilerek muhalif bir moderatör istedim. Siyasette bir kutuplaşma olduğu söylemleri var. Bu kutuplaşmayı normale döndürmek lazım. Muhalif birini moderatör seçerek bu süreci başlatmak istedim. Ama o, su kaynattı" şeklinde konuştu. Yıldırım'ın bu sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.