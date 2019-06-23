Binali Yıldırım: Şu anda rakibim önde, kendisini tebrik ediyorum
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçin sonuçlarına ilişkin, "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçin sonuçlarına ilişkin, "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.