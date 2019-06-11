AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ettikten sonra aksam saatlerinde Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği toplantıda, öğretmenlerle bir araya geldi. Binali Yıldırım: "Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik. Maalesef CHP bunu istemedi. Kusurumuzu kabul ediyoruz ama hırsızın da hiç mi günahı yok." dedi.