Binali Yıldırım: Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ettikten sonra aksam saatlerinde Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği toplantıda, öğretmenlerle bir araya geldi. Binali Yıldırım: "Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik. Maalesef CHP bunu istemedi. Kusurumuzu kabul ediyoruz ama hırsızın da hiç mi günahı yok." dedi.