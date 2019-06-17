Beyaz TV ekibine çirkin saldırı
Ankara'da Beyaz TV muhabiri ve kameramanı, haber çekimi için gittikleri Beypazarı’nda, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin Mansur Yavaş’la çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
Ankara'da Beyaz TV muhabiri ve kameramanı, haber çekimi için gittikleri Beypazarı’nda, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin Mansur Yavaş’la çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.