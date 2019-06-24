Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması!
ABD'nin S-400 tehdidine ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık' dedi.
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ABD'nin S-400 tehdidine ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık' dedi.