6 kişinin öldüğü arazi kavgasında çatışma anı böyle görüntülendi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahla vurularak 2 kişinin ise trafik kazasında öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahla vurularak 2 kişinin ise trafik kazasında öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı.