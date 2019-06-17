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6 kişinin öldüğü arazi kavgasında çatışma anı böyle görüntülendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahla vurularak 2 kişinin ise trafik kazasında öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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