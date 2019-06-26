Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı! İşte o anlar...

  • Bist 100
    95.189
  • Dolar
    5,7681
  • Euro
    6,5572
  • Altın
    261,7469
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den "uluslararası soruşturma" çağrısı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den "uluslararası soruşturma" çağrısı
Rusya'da kritik 'S-400' açıklaması: İlk teslimata yüzde 99 hazırız Rusya'da kritik 'S-400' açıklaması: İlk teslimata yüzde 99 hazırız
Vahşi cinayetin sebebi ortaya çıktı: Ahlaksız ilişkisini yaşayabilmek için aldattığı eşini öldürttü Vahşi cinayetin sebebi ortaya çıktı: Ahlaksız ilişkisini yaşayabilmek için aldattığı eşini öldürttü
Beşiktaş, Tlyer Boyd ile anlaşmaya yakın Beşiktaş, Tlyer Boyd ile anlaşmaya yakın
MKE Ankaragücü'nde kongre kararı alındı MKE Ankaragücü'nde kongre kararı alındı
Yeni yargı reformu paketi son durum ne? Yargı reformu ne zaman yasalaşacak? Yeni yargı reformu paketi son durum ne? Yargı reformu ne zaman yasalaşacak?
Son dakika... Hadımköy'de fabrikada yangın çıktı Son dakika... Hadımköy'de fabrikada yangın çıktı
Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın
Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasında toplanan para 150 milyon liraya yaklaştı Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasında toplanan para 150 milyon liraya yaklaştı
Çanakkale'de kahreden olay! Küçük kızı ile birlikte feci şekilde can verdiler... Çanakkale'de kahreden olay! Küçük kızı ile birlikte feci şekilde can verdiler...
10 milyon liralık vurgun yaptı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı 10 milyon liralık vurgun yaptı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı
Lazio, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeye hazırlanıyor Lazio, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeye hazırlanıyor
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Mahkeme bu cezayı verdi... Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Mahkeme bu cezayı verdi...
Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar? Son dakika emekli zam haberleri var mı? Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar?
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya'ya uyarı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya'ya uyarı
Sneijder'in Türkiye'ye döneceği iddialarına menajeri yanıt verdi Sneijder'in Türkiye'ye döneceği iddialarına menajeri yanıt verdi
Son dakika... Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüşüyor Son dakika... Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüşüyor
Antalya'nın ardından İzmir'de de fayton devri kapandı Antalya'nın ardından İzmir'de de fayton devri kapandı
'Çivisiz cami' yıllara meydan okuyor 'Çivisiz cami' yıllara meydan okuyor
Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
Oğullarından geriye oyun metinleri kaldı Oğullarından geriye oyun metinleri kaldı
Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı! İşte o anlar...