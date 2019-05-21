Sıfır ayarında ikinci el otomobil nasıl bulunur? (GALERİ)

MODEL YILINI BİRAZ GENİŞ TUTARAK ARAŞTIRMA YAPIN



Sıfır otomobil almak yerine ikinci el bulmaya yöneldiyseniz illa 1 yaşında otomobil almanın gerekmediğini aklınıza getirin. Bazı modellerde 2 hatta 3 yaşına kadar marka yüzü eskimez. Bazı modellerde eski yüz tercih sebebi bile olabilir. 3 yaş ve/veya 100.000 km sınırı altına kadar yapacağınız araştırma hem piyasaya hâkim olmanızı, hem daha çok sayıda fırsata yakın olmanızı sağlar. Çok temiz kullanılmış 3 yaşında bir araba alıcısına sıfırını aratmayacaktır. TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin