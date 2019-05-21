Sıfır ayarında ikinci el otomobil nasıl bulunur? (GALERİ)
Sıfır otomobil fiyatlarının yükselişi bireysel tüketiciyi ikinci el piyasasına yöneltti. İkinci el ilanları arasında iyi bir fırsatın nasıl bulunacağı ise bu günlerin en önemli gündemleri arasına girdi. İşte gerek internette, gerekse açık oto pazarlarına gitmeden okuyabileceğiniz satın alma tüyoları...
MODEL YILINI BİRAZ GENİŞ TUTARAK ARAŞTIRMA YAPIN
Sıfır otomobil almak yerine ikinci el bulmaya yöneldiyseniz illa 1 yaşında otomobil almanın gerekmediğini aklınıza getirin. Bazı modellerde 2 hatta 3 yaşına kadar marka yüzü eskimez. Bazı modellerde eski yüz tercih sebebi bile olabilir. 3 yaş ve/veya 100.000 km sınırı altına kadar yapacağınız araştırma hem piyasaya hâkim olmanızı, hem daha çok sayıda fırsata yakın olmanızı sağlar. Çok temiz kullanılmış 3 yaşında bir araba alıcısına sıfırını aratmayacaktır. TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin
Sıfır otomobil almak yerine ikinci el bulmaya yöneldiyseniz illa 1 yaşında otomobil almanın gerekmediğini aklınıza getirin. Bazı modellerde 2 hatta 3 yaşına kadar marka yüzü eskimez. Bazı modellerde eski yüz tercih sebebi bile olabilir. 3 yaş ve/veya 100.000 km sınırı altına kadar yapacağınız araştırma hem piyasaya hâkim olmanızı, hem daha çok sayıda fırsata yakın olmanızı sağlar. Çok temiz kullanılmış 3 yaşında bir araba alıcısına sıfırını aratmayacaktır. TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin