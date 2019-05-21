Kabe’nin içinde ne var?
Kabe, İslam dünyasının nabzının attığı yerdir! Kabe, yer yüzünde yapılmış ilk mescit ve ilk binadır. Dışı siyah bir örtüyle kaplı olan ve küp şeklinde görünen Kabe’nin içinde ne olduğu ise her zaman çok merak edilen konular arasında yer almıştır. İşte, "Kabe kelimesi ne demek?", "Kabe’nin içinde ne var?" ve "Hacerü’l Esved nedir?" sorularının yanıtı...
TM Dijital Haber Merkezi Allah’ın evi anlamına gelen “Beytullah” olarak da anılan Kâbe, Kur’an-ı Kerim’de geçen ifadelerle “Alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev”dir. Peki çoğunlukla dışarıdan görülen ve İslâm öncesi dönemde için putların bulunduğu bilinen Kâbe’nin içinde bugün ne var?