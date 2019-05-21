Kabe, İslam dünyasının nabzının attığı yerdir! Kabe, yer yüzünde yapılmış ilk mescit ve ilk binadır. Dışı siyah bir örtüyle kaplı olan ve küp şeklinde görünen Kabe’nin içinde ne olduğu ise her zaman çok merak edilen konular arasında yer almıştır. İşte, "Kabe kelimesi ne demek?", "Kabe’nin içinde ne var?" ve "Hacerü’l Esved nedir?" sorularının yanıtı...