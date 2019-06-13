Adana'da korku dolu anlar! Faciadan dönüldü...

Adana’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında 6 çocuk dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada evlerinin yandığını gören diğer çocuklar ise ağabeylerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.