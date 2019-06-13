Adana'da korku dolu anlar! Faciadan dönüldü...

Adana’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında 6 çocuk dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada evlerinin yandığını gören diğer çocuklar ise ağabeylerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
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Olay, Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 10 kişinin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.