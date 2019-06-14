150 yıllı tarihinde 7. kez taşınacak! Hazırlıklar başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek çift eğrilikli kemer beton köprü kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve 4 köyü sular altında bırakacak. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'nde yeni yerleşim yeri inşaatında sona yaklaşılıyor. 69 yıllık ilçe yerleşim yerine veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, hazırlıklarına başladı. / DHA