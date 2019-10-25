Zuhal Topal'la Sofrada final anı: Zuhal Topal'la Sofrada hafta birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada hafta birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve 15 bin liralık ödülün kazananı bugün belli olacak. Haftanın diğer yarışmacıları ve Zuhal Topal bugünün menüsünü değerlendirdikten sonra kazanan isim belli olacak.

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor, kıyasıya rekabet yaşanıyor. Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.30'da FOX’ta yayınlanıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FİNAL HEYECANI

Aylin, Ceylan, Behice, Sevda ve Jale arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Bu haftaki programda Aylin Hanım ilk ev sahibi olarak misafirlerini ağırladı. Jale Hanım, Ceylan Hanım, Meltem Hanım yemeklerini diğer yarışmacıların kayınvalidelerine sundu. Bugün son olarak Sevda Hanım yemeklerini hazırlayarak kayınvalidelerin beğenisine sunacak.

15 bin TL tutarındaki büyük ödülü kazanmak için rekabet halinde olan kayınvalidelere, gelinleri eşlik etti. Zuhal Topal’la Sofrada formatına göre en yüksek puanı alan kişi birinci olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BUGÜNÜN MENÜSÜ



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada hafta birincisi henüz açıklanması. Zuhal Topal'la Sofrada hafta birincisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.