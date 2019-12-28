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28 Aralık 2019 Cumartesi 22:23:29 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 22:48:15

Zonguldak'ta trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaya geçidi üzerinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, yaşanan kaza anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ankara Karayolu eski Jandarma Kavşağında dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında Y.A.'nın idaresindeki 67 NY 241 plakalı otomobil yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye geçmeye çalışan Sakine Kösteçi'ye (67) çarpmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakine Köstekçi, İpçiler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının yaya geçidinde koşarak karşıya geçtiği sırada aracın çarpması sonucu savrularak yola düştüğü görülüyor.

İHA

 

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