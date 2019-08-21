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21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:26:16 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:28:20

Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı

Zonguldak'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte, saat 17.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yollar, kısa sürede göle döndü. Zonguldak- Kozlu yolunda sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yollarda kalan ve iş yerlerini su basanlara yardım için harekete geçti.

VATANDAŞLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmur ile birlikte Kozlu ilçesi yolunda mahsur kalan araçlar ve otobüslerdeki vatandaşlar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Vatandaşlar sularla dolan yollarda oluşan uzun kuyruklar nedeniyle yardım gelmeyince kendi imkanlarıyla araçlarından çıkmaya çalıştı. Soğuksu semtinde de iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kent merkezinde su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Rat Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu maddi zarar meydana geldi.

KAZADA SÜRÜCÜLER SIKIŞTI

Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. AFAD ve 112 ekipleri sevk sıkışan yaralıları araçtan çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da sahil yolunda incelemelerde bulundu. Kent gelinde çok ciddi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Vali Bektaş, "Çalışmalar devam ediyor. Burada bir tıkanıklık var o da açılacak inşallah uğraşıyoruz. Çok şükür ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.

KENT MERKEZİNE METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

AFAT Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör, kent merkezi ile Kozlu ilçesinde 1 buçuk saat etkili olan sağanak yağmurda metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Güngör, bazı bölgelerde ufak çaplı heyelan ihbarlarının geldiğini, ekiplerin incelemelerde bulunduğu belirtirken, önemli bir sıkıntı olmadığını söyledi. Güngör, bazı mahallelerden de ev ve işyerininin zemin ve bodrum katlarının su altında kaldığı ihbarlarının geldiğini, görevlilerin su tahliye çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

(DHA)

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