Zonguldak'ta kavgada bıçaklı saldırı: İmam ağır yaralı

İddiaya göre, Uzunçayır Mahallesi Harmanlar Sokak'taki bir ikamette, Atilla A. (45) ile imam olduğu öğrenilen İsmail B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atilla A, bıçakla İsmail B'yi karın bölgesinden yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Atilla A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA