Zonguldak'ta defineciler kazı alanında suçüstü yakalandı
Zonguldak Alaplı ilçesinde define arandığı ihbarını alan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Alaplı Aydınyayla köyünde izinsiz kazı yapıldığı duyumunu aldı. Bu duyum üzerine hemen harekete geçen ekipler, belirlenen bölgede 2 şüpheli şahsı, define aradıkları bölgede suç aletleriyle birlikte yakaladı.
Olay yerinde yapılan arama alanında, kazma, kürek, eldiven, balta ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla malzemelere el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.
İHA
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