Ziya Selçuk'un sahiplendiği köpeğe öğrencilerden ilgi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 yaşındaki dişi bir köpeği belediye barınağından alarak sahiplendi. Köpeğe "Pergel" adını veren Bakan Selçuk, okulların bahçelerinde köpek bakılması tavsiyesinde bulundu. Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla da "Pergel"in son durumunu paylaşan Bakan Selçuk, "Kedimizi çok seviyorlardı artık Pergel'i de severler." dedi.

"HER OKUL KENDİ BAHÇESİNDE BESLER"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un paylaşımının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Barınaktan Bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını 'Pergel' koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı artık Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever."





Bu arada Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un mehşur ettiği "Pergel"e gazetecilerin ilgisi dikkat çekti.