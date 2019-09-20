Zincirleme magandalık

Megakentin çeşitli noktalarında şov uğruna trafikte terör estiren magandalar, ne yaşanan kazalardan ne de uygulanan cezalardan ders alıyor. Bunun son örneği geçtiğimiz pazar günü E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde yaşandı. Saat 15.00 sıralarında bir düğün için bir araya gelen otomobilli grup, damat arkadaşlarıyla Sefaköy’e giderek gelini aldı.

POLİS SİRENİ ÇALDILAR

Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, tabancayla binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı. Ardından, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna çıkan konvoyda, içinde gelinin de olduğu cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini çalmaya başladı. Arkadaşlarından biri de karayolunda meşale yakıp ortalığı dumana boğarak trafiği tehlikeye düşürdü. Konvoydakilerin yaptıkları bununla da kalmadı. Florya mevkiine geldiklerinde içlerinden biri aracından inip yolu trafiğe kapattı. Diğerleri de, yasak lduğu halde araçlarına taktırdıkları abart egzozlarla trafiğin altını üstüne getirdi. Ancak tehlikeli şov bununla da bitmedi. Seyir halindeki magandalardan biri onlarca aracın olduğu karayolunda ve girdikleri bir altgeçitte havaya ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Grup, daha sonra dörtlü sinyalleri yakıp yavaş bir hızda seyrederek, karayolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Şov uğruna trafiğin altını üstüne getiren magandalar bir de utanmadan o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alındı.