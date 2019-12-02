02 Aralık 2019 Pazartesi 16:02:05 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 16:37:17
Zincirleme kazada mucize kurtuluş
Güney Kore'de zincirleme kazanın ortasında kalan adam ezilmekten son anda kurtuldu. O korkunç dakikalar kameralara saniye saniye yansıdı...
Güney Kore'de zincirleme kazanın ortasında kalan adam ezilmekten son anda kurtuldu. O korkunç dakikalar kameralara saniye saniye yansıdı.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Olayın kahramanı için "Hayattaki bütün şanslarını aynı anda kullandı" yorumları yapıldı.
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