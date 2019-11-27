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27 Kasım 2019 Çarşamba 11:14:11 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:19:41

Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler

Bursa'da zihinsel engelli kıza cinsel istismar' suçlamasıyla 5'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, sanıkların mahkemede verdiği ifadeler kan dondurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Markete gidiyorum" diyerek Çanakkale'deki evinden ayrılan zihinsel engelli G.U. (22) adlı genç kıza cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 5'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, mağdur kızın engelli raporunun Adli Tıp'tan talep edilmesi için ertelendi.

BARAKANIN CAMINDAN KAÇARAK KURTULDU

Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında meydana geldi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde oturan G.U., "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Her yerde aranan ve 12 yıldır psikolojik tedavi gören, yüzde 40 zihinsel engelli genç kız, Çanakkale'de akaryakıt istasyonunda bir TIR'a binerek Kütahya'ya gitmek istedi. Kurşunlu Mahallesi'nde araçtan inen genç kız, burada Caner Y. ile tanıştı. İddiaya göre genç kızı bir barakaya götüren Caner Y., cinsel istismarda bulundu. Ardından Caner Y.'nin arkadaşları da G.U. ile para karşılığı ilişkiye girdi. Genç kız bir fırsatını bularak barakanın camından kaçtı.

POLİS, DURUMUNDAN ŞÜPHELENDİ

Yaşadığı dehşet dolu anların ardından kamyona binen G.U., önce Kütahya'ya, ardından trenle Eskişehir'e geldi. Eskişehir Tren Garı'nda polisin durumundan şüphelendiği genç kız, başından geçenleri anlatınca İnegöl Kurşunlu Jandarma Karakolu'na götürüldü. Burada başlatılan soruşturma kapsamında engelli genç kıza tecavüz eden Caner Y. ile para karşılığı ilişkiye girdikleri saptanan Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C. E.G., T.G., İ.A., S.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 10 kişiden Caner Y., Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.G., T.G., İ.A., S.B. ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

'BANA HAYAT KADINI OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, haklarında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 10 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. SEGBİS ile tutuklu bulundukları cezaevinden ifade veren tutuklu sanıklar ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarladı. Savunma yapan tutuklu sanıklardan Ali K., suçlamaları kabul etmediğini belirtti. G.U. ile rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen Ali K., "Bana hayat kadını olduğunu söyledi. Kendi rızasıyla ilişkiye girdim. Pişmanım. 10 aydır tutukluyum ve tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Ayhan Y. ise genç kızla cinsel ilişkiye girmediğini söyledi.

'BENİ TAHRİK ETTİ'

Tutuklu sanık Emir K. da savunmasında, "İşten geldikten sonra mahallede bulunan babamın kahvesinde çalışmaya başladım. Bu sırada yanıma gelen Ali K., 50 TL karşılığında G.U. ile ilişkiye girdiğini söyledi. Gelip gelmeyeceğimi sordu, ben de işim olduğunu söyledim. Gelmeyeceğimi söylememe rağmen şahıs 3-4 kez telefonla aradı. Son aramada telefona çıkan kız 'Arkadaşların soruyor geliyor musun?' dedi. Daha sonra beni görüntülü aradılar ve kız yarı çıplaktı. Ben de 6 bira ve tost alarak çiftliğe gittim. Orada kızla birlikte Ayhan Y. ile Ali K. vardı. Oturduğumuz sırada yanıma gelen kız beni tahrik etti, birlikte olduk. 10 aydır tutukluyum. Mağdurum" ifadelerini kullandı.

100 TL KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Tutuklu sanık Uğur C. ise 100 TL karşılığında zihinsel engelli genç kız ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "4 Temmuz günü kahvelerde konuşuluyordu. Ben de bunu Emir K., isimli arkadaşıma sordum. Daha sonra birlikte kızın kaldığı hayvan çiftliğine gittik. Kız bana burada 100 TL karşılığında eskortluk yaptığını söyledi. Ben de 100 TL vererek ilişkiye girdim" dedi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan Caner Y. ise psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Sürekli halüsinasyon görüyorum. Beni evime yollayın, ailemle kalayım" dedi.

Mahkeme heyeti 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, genç kızın adli tıptan raporunun gelmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

(DHA)

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