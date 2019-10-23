Zigana'da ışığa 11 kilometre

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda, Gümüşhane yönünde yapımına 2016 yılında başlanan projede, 300’den fazla personel, yerin 700 metre altında, gece gündüz demeden çalışıyor. Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahiliyle bağlantısını kolaylaştıracak tünel, Trabzon-Gümüşhane arasındaki ulaşımı 8 km daha kısaltarak 40 dakikaya düşürecek. Toplamda 18 kilometrelik kısım geçilirken, beton imalatı olarak da 10 kilometrelik kısmı tamamlanan tünelin bitmesine 11 km kaldı. Ayrıca Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde uygulanacak havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 6 havalandırma şaftı çalışmaları da eşzamanlı sürüyor.