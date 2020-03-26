26 Mart 2020 Perşembe 18:31:06 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 18:31:52
Zeytinburnu'nda kaçak maske imalathanesine baskın
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kaçak maske üreten bir adrese baskın düzenledi. Baskında binlerce kaçak maskeye el konulurken iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Seyitnizam Mahallesinde bulunan bir adreste kaçak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında üretilen binlerce kaçak maskeye el konuldu. İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
İHA
- İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
- Koronavirüs tedbiri için kapatılan hamamda kumar oynarken yakalandılar
- Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı
- Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası
- Meteoroloji'den uyarı geldi! Cuma akşamı başlıyor, pazar gününe kadar devam edecek