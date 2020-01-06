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06 Ocak 2020 Pazartesi 10:39:52 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:46:39

Zeytinburnu'nda daha önce yakılan market şimdi kurşunlandı

İstanbul Zeytinburnu'nda sokağa lüks ciple gelen kimliği belirsiz şüpheliler, aracın sunroofundan çıkarak tabanca ile Cevdet Koç'a ait markete kurşun yağdırdı.

Olay, saat dün gece saat 04.30 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Şehit İsmet Çavuş Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa lüks ciple gelen kimliği belirsiz şüpheliler, aracın sunroofundan çıkarak tabanca ile Cevdet Koç'a ait markete kurşun yağdırdı. Sunrooftan çıkarak kapüşonla yüzünü kapatmaya çalışan şüpheli arka arkaya tabancayla ateş ederken, aracın sürücüsü ise hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

DHA ÖNCE YAKILDI ŞİMDİ KURŞUNLANDI

Sabah saatlerinde marketi açmak için gelen iş yeri sahibi Cevdet Koç gördükleri karşısında şaşkına döndü. İş yerinin camında kurşun izlerine rastlayan Koç, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan marketin daha önce de kimliği belirsiz şüpheliler tarafından yakılmaya çalışıldığı öğrenildi.

MARKETİN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA

İHA'da yer alan habere göre, Zeytinburnu'nda gece saatlerinde marketin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz şüphelilerin araçla sokağa geldiği ve sunrooftan çıkarak markete ateş açıp kaçtıkları görülüyor.

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