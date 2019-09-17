Zehir hamurları toplatılıyor

Özellikle çocuklar arasında oldukça yaygın olan ve okul giriş çıkışlarında, mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen ‘slime’lar, kurallara uygun üretilmediğinde insan sağlığını tehdit ediyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı, merdiven altı üretildiği ve içinde cilt kanserine neden olan kimyasal ‘boraks’ maddesinin kullanıldığı tespit edilen slime’ların satıldığı dükkanların tespitine başladı. Türkiye genelinde sağlığa zararlı şekilde üretildiği belirlenen tüm slime’lar toplatılarak, satışını yapanlara cezai işlem uygulanacak.

ÇOCUKLAR KENDİ DE YAPIYOR

Merdiven altı üretimlerin ortaya çıkmasının ardından bazı kırtasiyeler, çocukların sağlığını tehdit eden ‘slime’ı satmama kararı aldı. Slime yapım malzemesi sattığını söyleyen Nihat Gür de “Slime malzemesi satıyoruz. Çocuklar karıştırıp kendileri hazırlıyor. Bize satılmaması bilgisi gelmedi. Yasaklandığı zaman bizlere bilgi gelirse satmayız. İlk başlarda ‘slime’lara yoğun talep vardı ama artık eskisi gibi değil” dedi.