Zabıtanın seyyar satıcıya müdahalesine kızdı, simitleri satın aldı
Arnavutköy'de bir vatandaş, zabıtanın seyyar satıcının simitlerine el koymasına kızıp, tüm simitleri satın aldı. Cep telefonu ile kaydedilen bu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İstanbul Arnavutköy'de zabıta, seyyar satıcının el arabasına el koymak istedi. Çevredeki bir vatandaş ise bu duruma tepki gösterip tüm simitlerin parasını ödeyip aldı.
ZABITA MÜDAHALE ETTİ
Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Fatih Caddesi üzerinde 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi.
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaşlar zabıta memurlarına tepki gösterdi. Vatandaşlar ile zabıta memurları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çevrede bulunan bir esnaf, olay yerine gelerek 'alamazsınız' diye zabıtalara tepki gösterdi.
TÜM SİMİTLERİ ALDI
El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
(DHA)
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