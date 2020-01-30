Yüzde 99 engelli zafer

Serabral Palsi hastalığı nedeniyle yüzde 99 engeli olan Alperen Alper, 3 yıldır aldığı binicilik eğitimi sonrası Paralimpik Olimpiyatları'na katılmak için verdiği mücadeleyi kazandı.

‘İLK OLMAK İSTİYORUM’

Tulya Kurtulan Atlı Spor Kulübü'nde çalışmalarına devam eden ve paradresaaj branşında ilk paralimpik engelli binicisi olmak istediğini belirten Alper, “‘Sen yapamazsın, olmaz’ diyenlere inat, sabahın 6'sında yarım saatlik antrenman için 5 saatlik yol gidip geliyorum. Benim branşıma uygun at ve ekipmanlar olmadığı halde, temel at sürüşü, adeta süratli ve dörtnala olmak üzere tüm teknikleri uyguluyorum. Bu benim en büyük hayalimdi. Şükürler olsun bu hayalime kavuştum. Türkiye'de bu branşta tekim. Hayalime bir adım daha yaklaştım. Devletimiz bana destek olursa olimpiyatlarda altın madalyanın sözünü veriyorum. Bu yolda bana destek olan Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Binicilik Federasyonu Başkanımız Bülent Bora'ya, ‘Bu iş Türkiye'de olur, yol haritası da budur”diyen Tulya Kurtulan hocama, yol problemimi çözen ve ilk desteği veren Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e ve İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü'ne teşşekkür ediyorum” diye konuştu.