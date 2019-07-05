Yurt müdürüne 11 yıl ceza

Aladağ'da 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan, 10’u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yurt yangını davasının 9. duruşmasında karar çıktı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur’un da aralarında bulunduğu, 18 tutuksuz sanıktan bazılarıyla müşteki aileleri, sanık yakınları, taraf avukatları katıldı.

6 SANIK BERAAT ETTİ

Duruşmada, sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, İsmail Uğur’u 12 yıl 2 ay 20 gün, Cuma Ali Genç’i 11 yıl bir ay 10 gün, dernek görevlilerinden Mahmut Deniz’i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş’i 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinden sanık Bayram Aydın, Cihan Ünal, Davut Gökçeli, Mehmet Aktaş ve Ramazan Arı'ya 7 ay 15'şer gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme heyeti, 6 sanığın beraatını kararlaştırdı.