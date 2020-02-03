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03 Şubat 2020 Pazartesi 09:00:55 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 09:22:25

Yurt geneli hava durumu: Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'e kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'e kar gelecek. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinden eseceği tahmin ediliyor. Peki kar hangi illerde yağacak? İşte 03.02.2020 yurt genelinde hava durumu

Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinden eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 1 ila 3 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, gece saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat ) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 15

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9

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