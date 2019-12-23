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23 Aralık 2019 Pazartesi 17:34:13 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:35:43

'Yurt dışından liste alınarak Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır'

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, isimleri önceden listelerle belirlenen Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada, vatandaşlık işlemlerine ve Türk soylularla ilgili yapılan işlemlere dair gerçek dışı, spekülatif, tahrik içerikli iddiaların yer aldığı belirtildi.

Türk vatandaşlığının kazanılma yollarının 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında düzenlendiği, yurt dışından başvuru alınmasının mümkün olmadığı ve şahsi müracaatın gerekli olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamada ilgili komisyonlar tarafından mülakat da gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede yurt dışından liste alınarak Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Esasen ilgili herkesin de çok iyi bildiği üzere Türk soylu kardeşlerimizin iş ve işlemleri yasal prosedürlerde de kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmak suretiyle öncelikli ve ayrıcalıklı olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda ülkemizde farklı uyruklardan toplam 386 bin 553 Türk soyluya belge düzenlenerek yasal kalış hakkı sağlanmıştır. Yoğunluğun fazla olduğu İstanbul'da Türk soyluların hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Dünya Ticaret Merkezi'nde 11 Kasım'da özel bir ofis de oluşturulmuştur. Genel Müdürlük bünyesinde de Türk ve Akraba Topluluklar Grubu Başkanlığı bu amaçla faaliyet yürütmektedir."

"Geçen yıl 69 bin 654 Iraklı Türkmen soydaşımız uluslararası koruma kapsamına alındı"

Açıklamada, Irak'ta yaşanan olaylardan dolayı Türkiye'ye gelen Türkmenlerin öncelikli olarak insani ikamet izniyle ülkede kalışlarına izin verildiği, daha sonra sağlık hizmetlerine erişiminde kolaylık sağlanması adına uluslararası koruma kapsamına alındığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2017'de 74 bin 611, geçen yıl da 69 bin 654 Irak vatandaşı Türkmen soydaşımız uluslararası koruma kapsamına alınmış ve genel sağlık sigortası dahil hak ve hizmetlere erişim hakkı sağlanmıştır. Bu bilgiler ışığında tümüyle gerçek dışı iddiaları ileri süren kişi hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Türk milleti çok ihanet görmüştür ama hala ayaktadır ve ayakta kalmaya devam edecektir."

(AA)

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