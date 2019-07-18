Yürek yakan ölüm

Sincan ilçesindeki 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İddiaya göre, doğalgaz kaçağı olduğu sırada, evde bulunan küçük Zeynep’in (6) mutfağın ışığını yakmasıyla patlama meydana geldi. Çıkan yangın, bir anda büyüyerek bütün evi sardı. Alevlerin arasında kalan eşi Şenay Aydın'ı ve büyük kızı Ebrar’ı (9) kurtaran baba Ramazan Aydın, küçük Zeynep’i (6) yoğun dumandan dolayı bulamadı.

KÜÇÜK KIZ KORKUDAN SAKLANDI

İddiaya göre, korkudan saklanan Zeynep’i kurtarmak için tekrar alevlerin arasına dalan baba, kızını bulup kucakladı ancak yoğun dumana daha fazla karşı koyamayarak evin içinde bayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bayılan baba ve kızını kurtardı. Baba Recep Aydın ile küçük Zeynep, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba Aydın'ın hastanede tedavisi sürerken, küçük Zeynep'ten acı haber geldi. Küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'YANIYORUZ KURTARIN BİZİ'

Yanan dairenin karşı komşusu yangın sırasında evde olduklarını belirterek, ''Sabah 04.30-05.00 sularında bizim kapımıza vuruldu, 'Yanıyoruz kurtarın bizi' diye. Kapıyı açtığımızda yoğun dumandan göz gözü görmüyordu. Babam girmeye çalıştı, giremedi. Ebrar'ı babası kurtardı, diğer küçük kızı da almaya çalışırken Zeynep korkudan kaçtı. Onu odalarda bulamadık. Daha sonra babası bulup kucağına alıp kaldırınca bayılmış ikisi de'' dedi.

Küçük kız, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Altı yaşındaki Zeynep için Sincan Çimşit Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Baba Recep Aydın'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da cenaze namazına katılarak aileyi acılı günlerinde yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük Zeynep, Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.