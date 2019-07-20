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20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:26:31 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:42:25

70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu

Antalya'da 92 yaşındaki Abdurrahman-Raziye Yılmaz çifti 26 dakika arayla hayatlarını kaybetti. 70 yıllık evliliklerinde 11 çocuk, 30 torun sahibi olan çiftin yaşarken, İnşallah bu dünyadan aynı gün gideriz dilekleri gerçek oldu.

Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 92 yaşındaki Abdurrahman- Raziye Yılmaz çifti, 70 yıl önce görücü usulü olmasına rağmen birbirlerini çok sevdi. Hayatlarının büyük çoğunluğunu mahallede ve yayla koşullarında tarım ve hayvancılıkla geçiren çift, tüm zorluklarına rağmen birbirlerini hiç üzmedi. Çiftin 70 yıllık evliliklerinde 11 çocuk, 30 torunları oldu. Yılmaz çiftinin bu örnek birliktelikleri tüm köyde örnek alındı. Her koşulda birlikte olan, birbirlerine hiç sitem etmeyen çift, yeni evlenecek gençlere de örnek gösterildi. Çocukları ve torunları tarafından da örnek alınan yaşlı çiftin sağlıklarında “İnşallah bu dünyadan birlikte gideriz” istekleri kabul oldu. 

70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu

Yaşlılıktan dolayı çeşitli sağlık sorunları olan Raziye Yılmaz aynı ilçenin, Moryer Yaylası'ndaki evinde saat 07.30'da hayatını kaybederken, özel bir hastanede 40 gündür tedavisine devam edilen eşi Abdurrahman Yılmaz ise saat 07.56'da öldü. Annelerinin cenaze hazırlığını yaparken, babalarının ölüm haberiyle üzüntüye boğulan çocukları yaşlı çiftin isteklerinin kabul olmasıyla teselli buldu. 

26 dakika arayla hayatlarını kaybeden yaşlı çiftin cenaze törenine ise büyük katılım oldu. Mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından çiftin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu

"Aynı saat aralığında" 

Turan Yılmaz anne ve babasının 92 yaşında olduğunu ve 70 yıldır evli olduklarını söyledi.

Babasının bir süredir rahatsız olduğunu ve özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini aktaran Yılmaz, “ Sabaha karşı önce annem vefat etti. Annemin cenaze işlemleriyle uğraşırken, hemen ardından hastaneden babamın da vefat ettiğine dair bilgi geldi. Annem ve babam aynı gün aynı saat aralığında vefat etti.” dedi. 

"İçlerine doğmuş" 

Köy şartlarında 72 yıldır anne ve babasının mutlu bir şekilde hayat sürdüklerini ifade eden Turan Yılmaz “ Babam önceden, “ Biz ikimiz vefat etsek, inşallah ikimiz bir gideriz”derdi. Babamın dilediği gibi oldu. Annemle aynı gün vefat etti. Demek ki babamın içine doğmuş. Mekanları cennet olsun.” diye konuştu. 

"Duaları kabul oldu" 

Son ana kadar kaynanasının yanında olan gelin Nursel Yılmaz ise, “Aynı saat içinde annem ve babam biri evde biri hastanede vefat etti. Çok iyi anlaşırlardı. Babam yemek yerken, annemde yiyor mu diye bakar, kendisinden çok onu düşünürdü. Birbirlerini çok severlerdi. İkisi de aynı anda ölmek istiyorlardı. Duaları oydu ve kabul oldu. Bizde çocukları olarak, onlara elimizden geldiğince iyi bakmaya çalıştık. Anne ve babamızın birlikteliklerini kendimize örnek alacağız.” ifadelerine yer verdi.  

(İHA)

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