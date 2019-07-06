Yunus Emre Enstitüsü yaz okulları başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu yıl 10'uncusunu düzenleyeceği yaz okullarıyla, dünyanın dört bir yanından gençleri Türkiye'de buluşturacak.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, enstitü tarafından her yıl düzenlenen yaz okullarının, bu yıl Türkçe, Türk edebiyatı, Türk sineması, arkeoloji ve bilim alanlarından oluşan 5 farklı kategoride yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 8 Temmuz'da başlayacak ve yaklaşık bir ay sürecek "Türkçe Yaz Okulu"nun ardından, 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 200 katılımcının, "Türk Sineması", "Türk Edebiyatı" ve "Dünya Kültür Mirasında Türkiye: Arkeoloji" ve "Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP)-BİLİM" başlıklı yaz okullarıyla, 22 Temmuz-04 Ağustos'ta Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı yakalayacakları ifade edildi.

YEE'nin 10'uncu yılında 10'uncu yaz okulu

YEE'nin kuruluşunun 10'uncu yılında 10'uncusunu düzenlediği Türkçe Yaz Okulu ile Türkiye meraklısı, 18-35 yaş aralığında, B1 ve üzeri seviyede Türkçe öğrenmiş ve henüz Türkiye'yi görme fırsatı bulamamış gençlerin misafir edileceğine değinilen açıklamada, bu kapsamda öğrencilerin, Türkçe derslerinin yanı sıra yemek, halk oyunları, fotoğraf, tiyatro, okçuluk, müzik, kaligrafi ve resim gibi farklı atölye çalışmalarına da katılacağı vurgulandı.

Açıklamada, yaz okullarının kapanış programının 2 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacağı bilgisine yer verildi.

AA