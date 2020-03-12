12 Mart 2020 Perşembe 14:32:21 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:33:04
Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı
Pazarkule Sınır Kapısındaki hizmet binasının bahçesinde, Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı.
Yıllardır Pazarkule Sınır Kapısındaki hizmet binasının bahçesinde, hem gümrük memurları hem de sınır karakolundaki askerlerin beslediği tavus kuşları, iki haftadır Yunanistan'ın sıktığı gaza maruz kaldı.
Tampon bölgede bekleyen sığınmacıları hedef alan gaz saldırılarının zarar verdiği 4 tavus kuşu, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesine götürüldü.
(AA)
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