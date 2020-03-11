11 Mart 2020 Çarşamba 22:00:31 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:01:05
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri Bakanlığına çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.
AA
- Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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