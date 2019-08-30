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30 Ağustos 2019 Cuma 20:33:59 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:34:48

Yunanistan'dan göçmen geçişlerinde artış iddiası

Yunanistan, Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına göçmen geçişlerinde artış yaşandığını iddia etti.

Yunanistan, Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına göçmen geçişlerinde artış yaşandığını ileri sürdü.

Yunanistan Sahil Güvenliği, sadece dün Midilli Adası'na 547 düzensiz göçmenin geçtiğini, bu sayının, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki mutabakatın uygulanmaya başlamasıyla adaya yapılan en yüksek günlük geçiş olduğunu iddia etti.

Öte yandan, Yunan basınında yer alan haberlerde, ağustos başından bu yana 6 binin üzerinde düzensiz göçmenin Ege adalarına geçtiği ileri sürüldü.

Haberlerde, mutabakat kapsamında adalarda tutulan düzensiz göçmen sayısının 24 bine ulaştığı, sayıları, kampların kapasitesinden 3 kat fazla olan düzensiz göçmenlerin kamplarda zor şartlarda konaklamak zorunda kaldığı iddia edildi.

Türk Büyükelçi Yunan Dışişlerine çağrıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i bakanlığa çağırarak Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsattı ve son dönemde yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Diplomatik kaynaklara göre ise Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken AB'den, aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

Türkiye'nin üzerindeki göçmen akını baskısının, Yunanistan'a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade edilirken, Yunanistan ile iş birliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydedildi.

AA

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