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06 Şubat 2020 Perşembe 13:09:46 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 13:12:35

Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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