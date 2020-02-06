06 Şubat 2020 Perşembe 13:09:46 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 13:12:35
Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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