Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesine bağlı Umurca köyü yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen L.V, H.S, C.S.A, M.A, K.Y ve F.Y'yi yakaladı.



Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındıktan sonra Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden L.V, M.A, K.Y. ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüpheli C.S.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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