Yunanistan ölüme terk etti, Türk askerleri yetişti

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye sınır kapılarını açmış ve Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri engellememe kararı almıştı. Bunun üzerine on binlerce düzensiz göçmen Yunanistan sınırına akın etti. Göçmenlere sınır kapılarını açmayan Yunanistan, umut yolcularına sert müdahalelerde bulunuyor.

Karaada açıklarından Yunanistan'a gitmek için botlara binerek denize açılan 40 Afganistan uyruklu göçmene Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edildi.

TÜRK ASKERLERİ YETİŞTİ



Botları, Yunanlılar tarafından Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu lastik bot içerisindeki 40 Afganistan uyruklu göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME'DE DE KURTARILDI



Ayrıca Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında ise lastik botları sürüklenen 15 Suriye, 14 Afganistan, 5 Kongo, 2 Irak ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen de, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

(İHA)